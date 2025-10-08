Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Известия: НАТО сливает на Украину оружейный неликвид

Североатлантический альянс поставляет на Украину стрелковое оружие, которое хотели утилизировать на Западе. Среди образцов много неликвида и контрафактного вооружения. Об этом сообщают военные эксперты.

ВСУ используют старое вооружение из стран Запада.

Североатлантический альянс поставляет на Украину стрелковое оружие, которое хотели утилизировать на Западе. Среди образцов много неликвида и контрафактного вооружения. Об этом сообщают военные эксперты.

«Модель Colt M933 предлагали американской армии, но широкого распространения она не получила. Немецкий Haenel Mk556 оскандалился из-за недостатков в конструкции, автомат быстро греется и является ненадежным. Турецкая нелицензионная копия бельгийского ручного пулемета FN Minimi имеет серьезные проблемы с качеством», — передает газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

Проведенный анализ ассортимента вооружений, поступающих на Украину, свидетельствует о складывании так называемого «зоопарка вооружений» — крайне неоднородной совокупности автоматов, пулеметов и пистолетов, отмечает газета. Такое стрелковое оружие нередко подводит в бою.

Ранее сообщалось, что за счет поставок старой техники на Украину США и страны Европы обновляют свое вооружение. Многим образцам уже исполнилось по 40 и даже 50 лет.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше