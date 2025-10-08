В Германии на заводе с выбросом кислоты пострадали четыре человека

Ранее подобные инциденты уже происходили на химических предприятиях Германии: 17 сентября 2025 года на заводе Romonta в Амсдорфе произошла утечка опасных веществ, в результате которой погиб один рабочий и несколько человек получили травмы. Тогда причиной стала утечка растворителя во время технических работ. После аварии в Ашаффенбурге местные власти также рекомендовали жителям оставаться в помещениях и герметизировать окна и двери.