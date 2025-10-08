Ричмонд
Мобилизованный умер при загадочных обстоятельствах во время прохождения медкомиссии

В городе Борисполь Киевской области во время прохождения военно-врачебной комиссии скончался мобилизованный.

В городе Борисполь Киевской области во время прохождения военно-врачебной комиссии скончался мобилизованный. Как сообщило управление полиции региона, инцидент произошел 6 октября: 43-летний мужчина внезапно упал на территории больницы и получил телесные повреждения.

Медики оперативно оказали ему первую помощь, но спасти жизнь не смогли. По свидетельствам очевидцев, погибший прибыл в город для прохождения врачебного освидетельствования.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности. Подробные обстоятельства инцидента в настоящее время не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в Германии рассказали о неожиданной проблеме ВСУ в прифронтовой зоне.

