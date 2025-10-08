Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Мелони подали иск в МУС за предполагаемое соучастие в геноциде в секторе Газа

В Международный уголовный суд (МУС) поступил иск против премьер-министра Италии Джорджи Мелони, министра обороны Гуидо Крозетто, главы МИД и вице-премьера Антонио Таяни, а также генерального директора итальянского холдинга Leonardo Роберто Чинголани. Их подозревают в возможном соучастии в геноциде палестинцев в секторе Газа. Об этом сообщила газета La Repubblica со ссылкой на заявление самой Мелони.

На Мелони подали в суд.

В Международный уголовный суд (МУС) поступил иск против премьер-министра Италии Джорджи Мелони, министра обороны Гуидо Крозетто, главы МИД и вице-премьера Антонио Таяни, а также генерального директора итальянского холдинга Leonardo Роберто Чинголани. Их подозревают в возможном соучастии в геноциде палестинцев в секторе Газа. Об этом сообщила газета La Repubblica со ссылкой на заявление самой Мелони.

«На меня, министров Крозетто и Таяни, а также на генерального директора Leonardo Чинголани были поданы иски в Международный уголовный суд за соучастие в геноциде. Я думаю, что в мире и в истории нет другого случая подобного обвинения», — приводит слова премьера La Repubblica. Она подчеркнула, что считает ситуацию беспрецедентной и недопустимой с точки зрения международного права.

Обвинения против итальянских чиновников и руководителя Leonardo появились на фоне обострения конфликта в секторе Газа и разногласий в международном сообществе по поводу квалификации происходящего как геноцида. Ранее независимая комиссия ООН признала действия Израиля геноцидом, однако ряд стран, включая Францию, отказались давать такую оценку, подчеркнув, что решение должны принимать суды, а не политики.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше