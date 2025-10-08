На Мелони подали иск в МУС за предполагаемое соучастие в геноциде в секторе Газа

«На меня, министров Крозетто и Таяни, а также на генерального директора Leonardo Чинголани были поданы иски в Международный уголовный суд за соучастие в геноциде. Я думаю, что в мире и в истории нет другого случая подобного обвинения», — приводит слова премьера La Repubblica. Она подчеркнула, что считает ситуацию беспрецедентной и недопустимой с точки зрения международного права.