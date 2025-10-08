В Индии четырехлетняя девочка и ее тетя погибли от укуса змеи

В индийском штате Махараштра произошел трагический инцидент, унесший жизни четырёхлетней девочки и её тети в результате укуса ядовитой змеи. Как сообщает The Times of India, инцидент произошел в ночь на 5 октября в районе Кхамбалпада, где Пранави Бхоир гостила у дедушки. Во время сна в дом заполз крайт, укусивший сначала ребёнка, а затем её 24-летнюю тётю Шрути Такур, которая готовилась к предстоящей свадьбе.
Пострадавших незамедлительно доставили в местную больницу, где им ввели противоядие. Медики изначально заверили родных в стабильности их состояния, однако вскоре обеим потребовалась срочная перевозка в специализированную клинику из-за резкого ухудшения здоровья.
Во время транспортировки у Пранави остановилось сердце, а Шрути Такур скончалась спустя два дня. Родственники погибших утверждают, что причиной трагедии стало отсутствие в местной больнице отделения интенсивной терапии, и организовали акцию протеста у здания департамента здравоохранения, требуя расследования и улучшения оснащённости медицинских учреждений.
