В Эквадоре протестующие напали на кортеж президента Нобоа

Напомним, это уже не первый случай нападения на эквадорского президента. Так, о похожем инциденте сообщалось 29 сентября. Протестующие напали на конвой с гуманитарной помощью и иностранными дипломатами в городе Котакачи (провинция Имбабура). Нобоа сообщал, что колонне, в которой он ехал, устроили засаду. Примерно 350 человек бросали в машины фейерверки, бутылки с зажигательной смесью и камни.