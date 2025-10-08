В Эквадоре протестующие напали на кортеж президента Нобоа

Участники акции протеста совершили нападение на кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа, который направлялся на мероприятие в провинции Каньяр, сообщила администрация эквадорского лидера.
«Во время следования на президентский кортеж напали агрессивные лица, которые пытались препятствовать его приезду. Однако им не удалось помешать его обязательствам перед гражданами», — сказано в сообщении.
Отмечается, что задержанным предъявят обвинения в терроризме и покушении на убийство. В администрации уточнили, что Нобоа решил не отменять намеченные мероприятия, несмотря на случившееся.
Портал Primicias, в свою очередь, проинформировал, что протестующие бросали в президентский кортеж камни. Кроме того, по словам министра энергетики, горнодобывающей промышленности и окружающей среды Эквадора Инес Мансано, на автомобиле, в котором ехал Нобоа, также заметили «следы от пуль».
Напомним, это уже не первый случай нападения на эквадорского президента. Так, о похожем инциденте сообщалось 29 сентября. Протестующие напали на конвой с гуманитарной помощью и иностранными дипломатами в городе Котакачи (провинция Имбабура). Нобоа сообщал, что колонне, в которой он ехал, устроили засаду. Примерно 350 человек бросали в машины фейерверки, бутылки с зажигательной смесью и камни.
Протесты в Эквадоре, которые сопровождаются перекрытием дорог и беспорядками, начались после решения властей отменить субсидии на дизельное топливо в целях сокращения госрасходов, из-за чего цены на горючее резко выросли.