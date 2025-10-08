Ричмонд
Крупные американские компании подверглись массовой атаке хакеров

Федеральное бюро расследований США начало расследование серии хакерских атак, целью которых стали более двенадцати крупных американских юридических и технологических компаний.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники, среди пострадавших оказалась влиятельная юридическая фирма Williams & Connolly, представляющая интересы видных политических фигур, включая 42-го президента США Билла Клинтона и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Фирма уведомила клиентов о том, что злоумышленники получили доступ к части электронной корреспонденции, однако подтвердила, что конфиденциальная информация не была похищена.

По данным издания, к проведению этих кибератак, по всей видимости, причастны хакеры из Китая.

Ранее сообщалось, что Грета Тунберг заявила о пытках в израильской тюрьме.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

