Сотни россиян застряли в аэропорту Антальи: что известно

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров предупредил: российский авиапарк ожидает значительное сокращение, по пессимистичному прогнозу к 2030 году из эксплуатации может выйти 339 самолетов и 200 вертолетов. При этом, по словам Ядрова, российский авиарынок представлен 76 компаниями, выполняющими 99% перелетов. Их общий флот состоит из 1135 воздушных судов, при этом 1088 из них находятся в рабочем состоянии, а 47 — нет.