Сотни россиян застряли в аэропорту Антальи: что известно

Несколько сотен российских граждан остались в аэропорту Антальи на более чем четыре часа в ожидании вылета. Позднее для них были предусмотрены следующие меры: возврат покупок из дьюти-фри, повторное прохождение паспортного контроля и выдача багажа. Об этом пишут РИА Новости, со ссылкой на представителей аэрогавани.
«У кого есть Duty Free — возвращаете все покупки, возвращаетесь сюда, вас заберут на паспортный контроль, потом вам выдадут багаж обратно, потому что нужно его забрать», — сказали представители аэропорта Антальи.
Сообщается, что после выполнения этих действий пассажирам задержанных рейсов нужно подойти к специальной стойке для получения ваучеров и информации о трансфере. При этом, как подчеркивает представитель аэропорта, питание для этих туристов не предусмотрено.
Как объяснили в службе поддержки Turkish Airlines, это произошло из-за изменений в работе авиакомпании. Путешественников якобы заранее уведомляли об этих корректировках через смс и e-mail.
«Сегодня утром мы ввели операционные изменения в рейсах из Антальи в российские города. На некоторых маршрутах будут замещающие рейсы с новыми номерами. Пассажиры были проинформированы об этом по SMS и электронной почте», — пояснили в Turkish Airlines.
Спустя некоторое время РИА Новости проинформировали, что некоторых российских туристов, чьи рейсы из Антальи были задержаны, разместили в отеле.
Напомним, что ранее, утром 7 октября, временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Сочи. Позднее задержку свыше двух часов зафиксировали у двадцати авиарейсов. Например, компания «Аэрофлот» отменила четыре рейса.
Однако к 15:00 по мск ситуация в сочинском аэропорту нормализовалась: рейсы стали вылетать по обновленному графику.
Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров предупредил: российский авиапарк ожидает значительное сокращение, по пессимистичному прогнозу к 2030 году из эксплуатации может выйти 339 самолетов и 200 вертолетов. При этом, по словам Ядрова, российский авиарынок представлен 76 компаниями, выполняющими 99% перелетов. Их общий флот состоит из 1135 воздушных судов, при этом 1088 из них находятся в рабочем состоянии, а 47 — нет.