Захарова ответила на заявление президента Макрона

Как известно, рассмотрение предложения об импичменте Макрона инициировала партия «Непокорившаяся Франция» совместно с другими левыми силами. Резолюцию поддержала почти пятая часть парламента — 104 из 577 депутатов Национального собрания. Рассмотрение вопроса совпало с чередой отставок в правительстве: накануне свой пост покинул премьер-министр Себастьян Лекорню, проработавший лишь 27 дней. Ожидается, что обращение Макрона станет попыткой стабилизировать ситуацию в стране и ответить на призывы к его немедленной отставке.