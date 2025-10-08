Дело обвиняемого в подрыве авто офицера в Москве начнут рассматривать 29 октября

Ранее сообщалось, что Евгений Серебряков, включенный в перечень террористов и экстремистов, изначально планировал совершить теракт против сотрудника Следственного комитета РФ, расследовавшего дела о действиях украинских властей. Он получил инструкции по подготовке покушения и компоненты взрывного устройства, но не смог довести замысел до конца. Утром 24 июля 2024 года на улице Синявинской в Москве произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали два человека, а Серебряков был заочно арестован и задержан в Турции.