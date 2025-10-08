Арестован казахстанец, которого подозревают в гибели 10 человек

ДТП произошло в середине сентября в 90 км от поселка Сенек, передает Astana TV. Предварительно мужчина не справился с управлением, и машина улетела в кювет. Тогда на месте погибли 8 человек. Двое скончались по дороге в больницу, еще двое пострадали.