Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у северных Курил

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в среду вблизи северных Курил. Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане 8 октября в 10.22 (2.22 мск). Эпицентр находился в 89 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг — на глубине 60 километров», — сообищлиа эксперт.
Согласно информации сейсмолога, подземные толчки силой до 3 баллов, ощущавшиеся в Северо-Курильске, не потребовали объявления тревоги цунами.
Кроме этого, сейсмическое событие было зарегистрировано в Забайкальском крае 7 октября 2025 года. Тогда подробностей об уровне интенсивности землетрясения не приводилось.
Ранее землетрясение магнитудой 6,0 произошло в США около Алеутских островов. Подробностей о жертвах тогда не сообщалось.