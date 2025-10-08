Ричмонд
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у северных Курил

Вблизи северных Курил произошло землетрясение с очагом на глубине 60 километров.

Источник: Комсомольская правда

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в среду вблизи северных Курил. Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане 8 октября в 10.22 (2.22 мск). Эпицентр находился в 89 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг — на глубине 60 километров», — сообищлиа эксперт.

Согласно информации сейсмолога, подземные толчки силой до 3 баллов, ощущавшиеся в Северо-Курильске, не потребовали объявления тревоги цунами.

Кроме этого, сейсмическое событие было зарегистрировано в Забайкальском крае 7 октября 2025 года. Тогда подробностей об уровне интенсивности землетрясения не приводилось.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 произошло в США около Алеутских островов. Подробностей о жертвах тогда не сообщалось.