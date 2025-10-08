ТАСС: сотрудники ТЦК дежурят у аптек и отлавливают людей для мобилизации

Ранее сообщалось, что украинские власти усиливают мобилизационные мероприятия на фоне потерь на фронте и дефицита личного состава. В частности, ВСУ изменили подходы к вербовке иностранных наемников и проводят массовые задержания граждан для отправки в армию. Также отмечались случаи, когда мобилизованные украинцы добровольно сдавались в плен через специальные сервисы.