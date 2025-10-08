Ричмонд
В Росавиации назвали основную версию крушения Ан-24 под Тындой в июле

Расследование крушения самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявшего рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, продолжается.

Источник: Межгосударственный авиационный комитет (МАК)

В сентябре МАК опубликовал предварительный отчет о причинах падения самолёта. Сейчас в Росавиации назвали основную версию катастрофы, произошедшей в июле и унесшей жизни 48 человек. Экипаж ошибся при настройке высотомера. Об этом сообщает «Интерфакс».

Работа на месте катастрофы завершена. Специалисты собрали все необходимые документы по организации полетов, подготовке экипажа и техническому обслуживанию самолета для дальнейшего изучения.

«Авиакомпаниям поручено провести ревизию руководящих документов, заменив общие формулировки на четкие и понятные указания для летного состава. Эксплуатантам самолетов Ан-24 и Ан-26 необходимо организовать специальные занятия с экипажами по изучению требований к заходу на пассаж», — сказал Ядров.

В августе 2025 года авиакомпаниям были направлены рекомендации по безопасности полетов, направленные на предотвращение подобных происшествий.