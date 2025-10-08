В Росавиации назвали основную версию крушения Ан-24 под Тындой в июле

В сентябре МАК опубликовал предварительный отчет о причинах падения самолёта. Сейчас в Росавиации назвали основную версию катастрофы, произошедшей в июле и унесшей жизни 48 человек. Экипаж ошибся при настройке высотомера. Об этом сообщает «Интерфакс».