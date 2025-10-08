Ричмонд
Мадуро подписал договор о стратегическом партнерстве с Россией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал ратифицированный ранее Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Российской Федерацией, рассчитанный на десять лет. Церемония подписания состоялась 7 октября 2025 года, в день рождения российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил телеканал VTV, транслировавший фрагменты встречи Мадуро с послом России в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым.

«Я сейчас приступаю к подписанию закона о ратификации Договора о стратегическом партнерстве и взаимодействии между Боливарианской Республикой Венесуэлой и Российской Федерацией. Уже начиная с сегодняшнего дня… этот закон вступит в силу как закон Республики. Я очень благодарен Национальной ассамблее, которая ускорила его рассмотрение и обсуждение. Вот он, рядом со мной, сегодня, в день рождения президента Путина», — заявил Мадуро, акцентируя символичность выбранной даты.

Ранее отношения Венесуэлы и США обострились на фоне попыток администрации президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио сместить Николаса Мадуро с поста главы государства, обвиняя его в нелегитимности и связях с наркоторговлей. Венесуэла в ответ усилила сотрудничество с Россией, что стало одним из способов противостоять внешнему давлению и укрепить стратегические связи.

