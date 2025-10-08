Мадуро подписал договор о стратегическом партнерстве с Россией

«Я сейчас приступаю к подписанию закона о ратификации Договора о стратегическом партнерстве и взаимодействии между Боливарианской Республикой Венесуэлой и Российской Федерацией. Уже начиная с сегодняшнего дня… этот закон вступит в силу как закон Республики. Я очень благодарен Национальной ассамблее, которая ускорила его рассмотрение и обсуждение. Вот он, рядом со мной, сегодня, в день рождения президента Путина», — заявил Мадуро, акцентируя символичность выбранной даты.