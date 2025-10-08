Ричмонд
Гусев: Ещё около 10 БПЛА уничтожили над Воронежской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Воронежской областью около 10 украинских беспилотников ночью 8 октября. БПЛА ликвидировали в двух районах и двух городах региона, сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: Life.ru

«Дежурными силами ПВО на территории двух районов и двух городов Воронежской области были обнаружены и уничтожены ещё около десяти беспилотных летательных аппаратов», — написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным регионального правительства, налёт дронов ВСУ обошёлся без пострадавших. Разрушений на земле тоже не зарегистрировали. В администрации добавили, что в Воронеже, Борисоглебске, Нововоронеже, Лискинском и Острогожском районах отменили угрозу удара БПЛА.

Ранее Life.ru рассказывал, как три человека, включая четырёхлетнюю девочку, пострадали при ракетном обстреле села Мощёное в Грайворонском округе Белгородской области. Снаряд ВСУ попал в частный дом, после чего часть здания обрушилась.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

