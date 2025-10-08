Бойцы ВСУ начали страдать от истощения и обезвоживания

«Под Купянском группа солдат противника долгое время остается без еды и воды, люди постоянно и безрезультатно просят доставить им провизию. По данным наших источников, солдаты истощены и обезвожены, при этом их заставляют заходить в город для контратак», — заявил собеседник агентства, объясняя причины срыва переброски. Он подчеркнул, что бойцы находятся в изможденном состоянии, что делает невозможным выполнение боевых задач. Цитата по ТАСС.