США и Британия достигли важной договоренности по Украине

В ходе телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер было достигнуто соглашение о продолжении совместных дипломатических усилий, направленных на урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает пресс-служба госдепартамента США.

Британия и США продолжат работу по урегулированию.

В ходе телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер было достигнуто соглашение о продолжении совместных дипломатических усилий, направленных на урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает пресс-служба госдепартамента США.

«Госсекретарь и министр иностранных дел договорились продолжить дипломатические усилия, чтобы завершить конфликт путем переговоров и установления прочного мира», — говорится в пресс-релизе ведомства. Там добавили, что в рамках предыдущих раундов переговоров, прошедших в Стамбуле, уже были достигнуты некоторые практические результаты, включая обмен пленными и передачу тел погибших военнослужащих.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПесков: Украина не отреагировала на предложение создать рабочие группы по переговорам.

При этом, со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, отмечалось, что Россия выражала готовность к обсуждению политических аспектов урегулирования в различных форматах, однако от Киева не поступило ответа на предложение о создании рабочих групп, выдвинутое еще в ходе переговоров в Стамбуле. Также упоминалось, что украинский лидер Владимир Зеленский отклонил приглашение президента РФ Владимира Путина прибыть в Москву для проведения переговоров.

