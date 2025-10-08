США и Британия достигли важной договоренности по Украине

При этом, со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, отмечалось, что Россия выражала готовность к обсуждению политических аспектов урегулирования в различных форматах, однако от Киева не поступило ответа на предложение о создании рабочих групп, выдвинутое еще в ходе переговоров в Стамбуле. Также упоминалось, что украинский лидер Владимир Зеленский отклонил приглашение президента РФ Владимира Путина прибыть в Москву для проведения переговоров.