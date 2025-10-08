Глава Росавиации рассказал о расследовании крушения Ан-24 под Тындой

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение под Тындой 24 июля 2025 года после ошибки пилотов при выставлении давления на приборах, что связано с отсутствием единого стандарта для отчета барометрической высоты в российской авиации. В результате катастрофы погибли 48 человек. Аналогичные инциденты уже происходили ранее, в том числе на Камчатке в 2024 году, когда из-за неверной настройки давления разбился вертолет Ми-8.