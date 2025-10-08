Криминалист Игнатов оценил версию мести в исчезновении Усольцевых

Криминалист Михаил Игнатов оценил версию о том, что семья Усольцевых, таинственно пропавшая в лесах Красноярского края, была убита из мести из-за неудавшегося «психологического тренинга».
Сергей и Ирина Усольцевы с дочкой Ариной пропали в Партизанском районе. В воскресенье, 28 сентября, они выехали с базы отдыха и направились на машине к скальному массиву Буратино — это место в пяти километрах от поселка Кутурчин. С тех пор об их судьбе ничего неизвестно, обнаружили лишь их машину на окраине поселка. Поиски развернулись в труднопроходимой лесной местности в районе Минской петли в Кутурчинском белогорье. Поисковые работы не прекращаются и ночью. В них задействованы полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители.
Как известно, Ирина Усольцева является практикующим психологом по отношениям, а также женским психологом. Ее знакомая Александра ранее, рассуждая о том, что могло произойти в лесу, не исключила криминала.
«Например, Ирина помогла клиентке, которая потом ушла от супруга, а мужчина решил отомстить психологу, уничтожив ее семью, так как посчитал, что она разрушила его… Что угодно могло произойти», — отметила женщина.
Игнатов назвал такую версию маловероятной и пояснил, почему.
«Здесь нужно смотреть, с какими проблемами к Усольцевой обращались женщины, и как она им помогла, как у них в дальнейшем наладилась жизнь, взаимоотношения с супругом. Но я бы не ставил эту версию основной, так как не верю, что недовольный муж смог бы отомстить, убив всю семью, из-за того, что кто-то настроил его жену на развод. В это очень слабо верится. Убить троих человек, еще и ребенка совсем не просто. К тому же ведь это пожизненный срок», — пояснил криминалист.
Ранее Игнатов оценил версию, что Усольцевых, таинственно исчезнувших в лесах Красноярского края, могли убить браконьеры. Также криминалист оценил версию о побеге семьи. Он также допустил, что Усольцевы стала жертвой сектантов.
Напомним, что следователи нашли двух женщин-туристок, которые видели Усольцевых на подходе к горе в Партизанском районе с рюкзаками. Очевидцы утверждают, что с семьей на тот момент все было в порядке.