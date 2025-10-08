Криминалист Игнатов оценил версию мести в исчезновении Усольцевых

«Здесь нужно смотреть, с какими проблемами к Усольцевой обращались женщины, и как она им помогла, как у них в дальнейшем наладилась жизнь, взаимоотношения с супругом. Но я бы не ставил эту версию основной, так как не верю, что недовольный муж смог бы отомстить, убив всю семью, из-за того, что кто-то настроил его жену на развод. В это очень слабо верится. Убить троих человек, еще и ребенка совсем не просто. К тому же ведь это пожизненный срок», — пояснил криминалист.