Жителя Иркутска задержали за кражу одежды из торгового центра на 160 тысяч

В Иркутске полиция задержала местного жителя, подозреваемого в краже из магазина одежды. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, инцидент произошел в одном из торговых центров Свердловского округа. По словам директора магазина, неизвестный проник в павильон ночью и похитил товаров на общую сумму свыше 160 тысяч рублей.
— Преступник смог открыть входную дверь торгового центра и вынес оттуда около десяти пакетов с дорогой одеждой — куртками, пальто, пуловерами, кардиганами и даже нижним бельем. На место происшествия сразу же выехала оперативная группа. Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка быстро установили приметы преступника и проследили его маршрут, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. При задержании мужчина сразу признался в содеянном, заявив, что нашел незапертый павильон и не устоял перед соблазном. Все похищенные вещи он успел продать. Сейчас заведено уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
