Жителя Иркутска задержали за кражу одежды из торгового центра на 160 тысяч

Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. При задержании мужчина сразу признался в содеянном, заявив, что нашел незапертый павильон и не устоял перед соблазном. Все похищенные вещи он успел продать. Сейчас заведено уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.