Fox News: Трамп считает следующие 48 часов решающими для решения вопроса по Газе

Ближайшие 48 часов непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС в Египте станут определяющими для разрешения конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает президент США Дональд Трамп. Его слова передает корреспондент Fox News.

Трамп хочет заключить сделку между враждующими сторонами.

«По сообщениям, президент Трамп заявил бывшему американскому заложнику и его семье, что следующие 48 часов переговоров имеют решающее значение», — сообщает лидер США. Трамп подчеркнул, что добился направления своих представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Каир. Их цель — заключение сделки между сторонами.

В египетской столице проходят непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС при участии посредников из Египта, Катара и Турции. Обсуждение идет по инициативе мирного плана, предложенного Дональдом Трампом, который предусматривает прекращение боевых действий и создание условий для долгосрочного урегулирования. Американская сторона настаивает на немедленном прекращении огня, обмене заложниками и открытии гуманитарных коридоров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о приближении к сделке по урегулированию конфликта в секторе Газа, выражая уверенность в возвращении заложников и завершении войны. Он также отмечал, что Израиль и ХАМАС находятся на финальной стадии переговоров о достижении соглашения.

