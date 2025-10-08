Дипломаты ЕС набросились на Каллас с критикой

«Мы ожидаем, что она будет более дипломатичной», — передает издание Foreign Policy со ссылкой на анонимные источники в дипломатических кругах ЕС. Другой собеседник издания охарактеризовал стиль Каллас более категорично: «скорее полицейский, чем дипломат». Также было отмечено, что Россия занимает центральное место в ее работе — «ее день начинается и заканчивается Россией».