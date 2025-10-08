Ричмонд
Дипломаты ЕС набросились на Каллас с критикой

Европейские дипломаты критикуют Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас за излишнюю прямолинейность и ожидают от нее более сдержанного стиля работы. Об этом сообщают СМИ.

Прямолинейность Каллас раздражает политиков.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Некомпетентная и бестактная": ЕС отстранил Каллас от подготовки стратегических документов.

«Мы ожидаем, что она будет более дипломатичной», — передает издание Foreign Policy со ссылкой на анонимные источники в дипломатических кругах ЕС. Другой собеседник издания охарактеризовал стиль Каллас более категорично: «скорее полицейский, чем дипломат». Также было отмечено, что Россия занимает центральное место в ее работе — «ее день начинается и заканчивается Россией».

Прямолинейность Каллас успела привести к осложнению отношений с администрацией президента США Дональда Трампа, а также вызвала раздражение у таких крупных держав, как Индия и Китай. Ранее и издание Politico сообщало о недовольстве в верхах ЕС слишком категоричной риторикой Каллас в адрес России и ее слабой позицией по ситуации в секторе газа.

Также отмечалась напряженность в отношениях между главой евродипломатии и председателем Евросовета Антониу Коштой. Российские дипломаты также неоднократно критиковали Каллас за ее высказывания о России.

