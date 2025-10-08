На Западе раскрыли условия получения Киевом ракет Tomahawk

Дальнобойные ракеты Tomahawk могут летать на расстояние до 1600 км.
США могут поставить Украине крылатые ракеты Tomahawk, но на согласование и реализацию поставки уйдут месяцы, кроме того, Вашингтон способен запретить Киеву их применять. Об этом сообщает британская газета Telegraph.
«Поставки американских ракет Tomahawk на Украину могут занять месяцы, и они могут никогда не покинуть своих пусковых установок, но это не значит, что они не окажут влияния на Москву», — пишет Telegraph. Также отмечается, что США могут передать ракеты без разрешения на их использование, либо наложить ограничения, чтобы усилить переговорные позиции, а не для немедленного применения на поле боя.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак далеко могут долетать Tomahawk: какие регионы могут быть в зоне поражения.
Ранее издание Responsible Statecraft сообщало, что Украина не сможет получить ракеты Tomahawk из-за ограниченных запасов у США и отсутствия технической возможности для их передачи. Вопрос о поставках обсуждался в администрации президента США Дональда Трампа. Как писал RT, Трамп уже принял решение по ракетам. Также отмечалось, что использование этих ракет требует американской помощи в разведке, что может привести к эскалации конфликта.