На Западе раскрыли условия получения Киевом ракет Tomahawk

«Поставки американских ракет Tomahawk на Украину могут занять месяцы, и они могут никогда не покинуть своих пусковых установок, но это не значит, что они не окажут влияния на Москву», — пишет Telegraph. Также отмечается, что США могут передать ракеты без разрешения на их использование, либо наложить ограничения, чтобы усилить переговорные позиции, а не для немедленного применения на поле боя.