В Мадриде двое рабочих погибли при обрушении здания

В момент происшествия внутри находились семь строителей: трое были спасены сразу после обрушения, четверо оказались под завалами. Один из выживших был госпитализирован с переломом ноги, ещё двое получили лёгкие травмы. Спасательные службы продолжают работы на месте трагедии, чтобы окончательно разобрать конструкции и убедиться, что под ними не осталось людей.