В Мадриде двое рабочих погибли при обрушении здания

В центре Мадрида спасатели обнаружили тела двух рабочих, пропавших после частичного обрушения здания, находившегося на реконструкции. Об этом сообщила региональная служба экстренной помощи. По данным ведомства, пожарные извлекли безжизненные тела из-под завалов, а расчистка места происшествия продолжается.
Ранее испанское агентство EFE информировало, что в результате обрушения на стройплощадке пропали четверо человек. Инцидент произошел во вторник днём на улице Ильерас, неподалёку от площади Оперы. Здание, где велись ремонтные работы, планировалось переоборудовать под гостиницу.
В момент происшествия внутри находились семь строителей: трое были спасены сразу после обрушения, четверо оказались под завалами. Один из выживших был госпитализирован с переломом ноги, ещё двое получили лёгкие травмы. Спасательные службы продолжают работы на месте трагедии, чтобы окончательно разобрать конструкции и убедиться, что под ними не осталось людей.
Ранее в районе Энноре на юго-востоке Индии обрушилась арка на строительной площадке, находящейся на тепловой электростанции Северного Ченнаи.