В Воронежской области уничтожили около 10 БПЛА

Средствами противовоздушной обороны на территории Воронежской области было уничтожено около десяти беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате инцидента нет.
Гусев уточнил, что беспилотные летательные аппараты были сбиты дежурными силами ПВО в двух районах и двух городах области. Все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы.
Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и призвал жителей сохранять спокойствие, доверяя только официальной информации. На местах происшествий работают экстренные службы, которые оценивают возможные последствия падения обломков.
Ранее в Липецке на улице Буденного были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата.