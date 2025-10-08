Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области уничтожили около 10 БПЛА

Жертв и разрушений в результате инцидента нет.

Источник: Аргументы и факты

Средствами противовоздушной обороны на территории Воронежской области было уничтожено около десяти беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате инцидента нет.

Гусев уточнил, что беспилотные летательные аппараты были сбиты дежурными силами ПВО в двух районах и двух городах области. Все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы.

Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и призвал жителей сохранять спокойствие, доверяя только официальной информации. На местах происшествий работают экстренные службы, которые оценивают возможные последствия падения обломков.

Ранее в Липецке на улице Буденного были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше