Неизвестные злоумышленники украли топливо с военной базы, где хранятся ракеты

Британские армейские подразделения переведены в режим повышенной боеготовности вследствие происшествия, имевшего место на объекте в Ларкхилле (графство Уилтшир). Неустановленные лица повредили проволочное ограждение и похитили горючее из цистерны, принадлежащей гражданскому подрядчику. Соответствующая информация опубликована изданием The Times.
Инцидент был зафиксирован 4 октября 2025 года. По факту хищения инициировано служебное расследование, а также приведен в действие оперативный план под кодовым наименованием Wideawake, предписывающий личному составу проявлять особую бдительность.
Как отмечает источник, на территории казарм Королевской артиллерии в Ларкхилле предположительно размещается значительный арсенал, включая различные виды вооружений. Данный объект представляет собой крупный учебный центр, где проводится испытание разнообразных артиллерийских и ракетных комплексов.
Случай с кражей вызвал серьезные опасения относительно уровня защищенности стратегических объектов Великобритании. Чрезвычайная ситуация в Ларкхилле стала вторым инцидентом после проникновения активистов пропалестинского движения на авиабазу Брайз-Нортон летом, где ими был нанесен ущерб самолетам-топливозаправщикам. После первого происшествия охранные меры на всех военных объектах были ужесточены.
