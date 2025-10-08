Неизвестные злоумышленники украли топливо с военной базы, где хранятся ракеты

Случай с кражей вызвал серьезные опасения относительно уровня защищенности стратегических объектов Великобритании. Чрезвычайная ситуация в Ларкхилле стала вторым инцидентом после проникновения активистов пропалестинского движения на авиабазу Брайз-Нортон летом, где ими был нанесен ущерб самолетам-топливозаправщикам. После первого происшествия охранные меры на всех военных объектах были ужесточены.