Наркобарон Борман подозревается в производстве контрафактных сигарет в ЕС и РФ

Криминальный авторитет Олег Прутяну, известный под псевдонимом «Борман», может быть причастен к организации не только наркотрафика из Марокко в ЕС и страны Восточной Европы, но и сети подпольных табачных производств. Об этом рассказал эксперт по международной оргпреступности Сергей Пелих.