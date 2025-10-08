В Ташкенте студент задушил проститутку из-за шантажа

«Я — студент второго курса бакалавриата. Из любопытства зашёл в канал с объявлениями проституток. Перешёл в личку к одной девушке, подробно расспросил, сколько стоит час. Сказала — 1 миллион 200 тысяч сумов. Мы встретились в арендованной квартире. Сначала всё шло нормально, но потом у неё стал постоянно звонить телефон. Она начала с кем-то разговаривать, а потом стала мне угрожать и шантажировать. Сказала: “Найдёшь мне 5 миллионов сумов, иначе я тебя посажу”, — рассказал обвиняемый на суде.