В Ташкенте студент задушил проститутку из-за шантажа

Vaib.uz (Узбекистан. 8 октября). В Ташкенте в одной из съёмных квартир любовные отношения между студентом и проституткой завершились убийством. 25-летний студент задушил женщину руками после того, как она стала его шантажировать. Об этом сообщил телеканал «Миллий».

Источник: Vaib.Uz

10 июня 2025 года в Яшнабадском районе столицы обвиняемый пригласил женщину, с которой познакомился для интимных отношений, в арендованную почасовую квартиру. Здесь между ними вспыхнула ссора, в ходе которой молодой человек намеренно задушил женщину. Чтобы скрыть следы преступления, он завернул тело в простыню, перевязал верёвкой и скрылся с места происшествия.

«Я — студент второго курса бакалавриата. Из любопытства зашёл в канал с объявлениями проституток. Перешёл в личку к одной девушке, подробно расспросил, сколько стоит час. Сказала — 1 миллион 200 тысяч сумов. Мы встретились в арендованной квартире. Сначала всё шло нормально, но потом у неё стал постоянно звонить телефон. Она начала с кем-то разговаривать, а потом стала мне угрожать и шантажировать. Сказала: “Найдёшь мне 5 миллионов сумов, иначе я тебя посажу”, — рассказал обвиняемый на суде.

«Я полностью растерялся. Когда она так кричала, я закрыл ей рот руками, и она укусила меня за палец. Когда укусила, мои руки оказались на её шее. Дальше не помню, что происходило. Хотел проверить, не шевелится ли она, а её тело было словно каменное. Мне стало очень страшно. Я уехал в Сурхандарью — испугался», — добавил он.

После убийства студент, по его словам, перерыл квартиру в поисках простыни, завернул тело, вынес на балкон, перевязал бельевой верёвкой и ушёл.

Суд по уголовным делам Яшнабадского района приговорил молодого человека к 10 годам лишения свободы.