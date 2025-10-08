Хотела в модели, а попала в рабство: история читинской невольницы из Мьянмы

Девушка из небольшого поселка под Читой, 24-летняя Дашима О. прилетела в Бангкок для работы моделью, но в итоге попала в лагерь в Мьянме, где ее заставляли заниматься мошенничеством и подвергали физическому насилию.
Девушке удалось позвонить матери и сообщить о похищении, после этого она перестала выхолить на связь. Российским дипломатам совместо с мьянманскими властями удалось установить ее местонахождение и освободить.
Aif.ru узнал, чем занималась Дашима до того, как стать моделью, что происходит с теми, кто попадает в рабство в Мьянме и многим ли удается вырваться на свободу.
Прилежная студентка и работа в сетевой компании.
Дашиме 24 года, родом она из небольшого городка Борзя Забайкальского края. Девушка была прилежной ученицей, участвовала в различных конкурсах и становилась победительницей.
После выпуска из школы планов у девушки было много. Она хотела быть и косметологом, и визажистом, и переводчиком, но в итоге получила юридическое образование. Девушка обучалась в институте ФСИН в Перми, где также выступала за женскую сборную по мини-футболу, выяснил aif.ru.
Однако работа по специальности оказалась Дашиме не по душе — ей хотелось чего-то творческого. В итоге Дашима попала в некую онлайн-школу, предлагающую ряд онлайн-курсов, в том числе по продвижению в соцсетях, и заработок всем желающим.
В соцсетях Дашима активно набирала учеников и обещала им высокие доходы. Девушка писала, что ушла с военной службы и якобы после обучения стала зарабатывать 100 тысяч рублей.
Сайт онлайн-школы, которую продвигала Дашима, не внушает доверия — на нем нет ни юридической информации, ни лицензий, дающих право школе проводить обучение, ни контактных данных ее руководителей. Также не указан опыт преподавателей, разрабатывавших курсы.
«Знания давали беспорядочно, половина информации была устаревшей»,
«Вместо обещанного наставничества куратор присылал методички с бессмысленными курсами», — писали ученики этой школы.
В итоге в 2022 году Дашима прекратила набор учеников.
Как Дашима оказалась в рабстве.
Дашима искала работу, в Telegram она увидела заманчивое предложение — работу моделью в Таиланде. Она отправила свои приукрашенные фото, чтобы ее утвердили. Затем Дашима взяла кредит и полетела в Бангкок, утверждают СМИ.
На месте выяснилось, что работать нужно было в скам-агентстве — флиртовать с мужчинами на сайтах знакомств и предлагать вкладывать во что-то деньги. На первом офлайн-собеседовании девушке отказали из-за внешности и плохого английского, после этого ее перевезли в отель в Мьянме, где заперли и не давали ни с кем общаться. В итоге она оказалась «профнепригодной» и была продана как рабочая сила.
В конце сентября Дашиме удалось связаться с матерью, благодаря чему ее удалось освободить. Установлено, что девушку завербовала транснациональная группировка мошенников, которая работала и с другими россиянками.
Россиянку спасло везение.
Дашиме повезло стать одной из немногих, кому удалось вырваться из рабства в Мьянме. Частный детектив Оганес Бабаджанян, работавший с подобными историями, рассказал aif.ru, что россиянкам удается выбраться на свободу в основном только благодаря выкупу.
«Выкуп люди должны заработать. В среднем суммы варьируются на российские деньги от трех до пяти миллионов рублей. Девушкам нужно говорить со старшими об этом», — пояснил он.
Среди тех, кто завлекает девушек в рабство, очень много представителей из недружественных РФ стран, также кураторами в скам-агентствах являются украинки, добавил Бабаджанян.
Дашиме повезло также в том, что ей удалось связаться с матерью. Детектив уточнил, что девушкам выдают технику, но предупреждают, что попытки написать или позвонить родным плохо кончатся.
«Если девушки захотят позвонить или написать кому-то из родных, их предупреждают о том, что за ними следят и в случае чего “им хана”. Им можно общаться только с кураторами и с людьми, с которыми им разрешат переписку или звонок после согласования», — заключил Бабаджанян.
Общественница Светлана Шерстобоева, помогающая в поисках людей в Таиланде, рассказала, что Дашиму после прохождения карантина в Центре идентификации жертв торговли людьми Дашиму сопроводят в Бангкок, в депортационный центр, через который она 8 октября вылетит на Родину.