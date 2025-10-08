По мнению военного из Британии украинский фронт рухнет в течение следующего года.
В течение 2026 года украинский фронт рухнет. Таким мнением поделился британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в специальной военной операции на стороне России. Точные сроки он не назвал.
«Я считаю, что в течение следующего года украинский фронт, вероятно, рухнет», — отметил Миннис, добавив, что ситуация остается непредсказуемой из-за внешней поддержки Украины. Он отметил, что не берется назвать точные сроки возможного прорыва линии обороны ВСУ. «Не стоит забывать, что этих мерзавцев (ВСУ — ред. URA.RU) поддерживает Запад оружием, деньгами и наемниками», д— добавил он.
Ранее Миннис публично отказался от британского гражданства. Он сжег свой паспорт и заявил о поддержке России.
Тем временем ВС РФ на фронте продолжают продвижение по линии фронта. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, украинские формирования несут существенные потери по всей линии боевого соприкосновения.