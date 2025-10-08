«Я считаю, что в течение следующего года украинский фронт, вероятно, рухнет», — отметил Миннис, добавив, что ситуация остается непредсказуемой из-за внешней поддержки Украины. Он отметил, что не берется назвать точные сроки возможного прорыва линии обороны ВСУ. «Не стоит забывать, что этих мерзавцев (ВСУ — ред. URA.RU) поддерживает Запад оружием, деньгами и наемниками», д— добавил он.