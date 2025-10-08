В Приморье бродячая собака напала на школьника

Прокуратура даст оценку работе администрации района по отлову, содержанию и регулированию численности безнадзорных животных. В случае, если вина муниципалитета подтвердится, с администрации будут взысканы необходимые для лечения ребенка средства. Также семья пострадавшего может претендовать на компенсацию морального вреда.