В Приморье бродячая собака напала на школьника

В Надеждинском районе Приморского края бродячая собака напала на 9-летнего мальчика. Ребенок серьезно пострадал. Установление всех обстоятельств происшествия взяла под контроль прокуратура региона, сообщает Telegram-канал ведомства.

Источник: AP 2024

Инцидент произошел в поселке Новый. В результате нападения животного мальчик получил укушенные раны в области лица.

Организована проверка, которая позволит установить обстоятельства происшествия и степень тяжести вреда здоровью пострадавшего.

Прокуратура даст оценку работе администрации района по отлову, содержанию и регулированию численности безнадзорных животных. В случае, если вина муниципалитета подтвердится, с администрации будут взысканы необходимые для лечения ребенка средства. Также семья пострадавшего может претендовать на компенсацию морального вреда.