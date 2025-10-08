Сотрудницу УК обвиняют после падения дерева на ребенка в Хабаровском крае

В Комсомольске перед судом предстанет 46-летняя сотрудница управляющей компании, которую обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Речь идет о падении старого дерева на девочку во дворе жилого дома. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным следственного управления, женщина занимала должность мастера благоустройства и отвечала за содержание территории одного из домов по улице Пирогова.
«С 2020 по 2024 год сотрудница организации не обеспечила своевременную вырубку старых деревьев. Весной 2024 года она внесла в акт осмотра двора ложные сведения о том, что валка сухостоя не требуется», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
В июне того же года мимо дома проходила девятилетняя девочка. На ребенка упало старое дерево. Девочка получила травмы, квалифицированные как вред здоровью средней степени тяжести.
Прокуратура Комсомольска утвердила обвинительное заключение по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.