Сотрудницу УК обвиняют после падения дерева на ребенка в Хабаровском крае

«С 2020 по 2024 год сотрудница организации не обеспечила своевременную вырубку старых деревьев. Весной 2024 года она внесла в акт осмотра двора ложные сведения о том, что валка сухостоя не требуется», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.