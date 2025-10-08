Секта, браконьеры, месть: появились новые версии пропажи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в конце сентября в тайге Красноярского края, в Кутурчинском Белогорье, скорее всего, столкнулась с неожиданной и жуткой угрозой, рассказали нам эксперты.
Местные леса уже много лет назад заполонили сектанты, проводящие обряды неподалёку от озера Тиберкуль.
Несмотря на масштабные поиски с участием авиации, спасателям не удалось обнаружить ни единого следа Сергея, Ирины и маленькой Арины, отправившихся по оборудованной тропе к скале Буратинка. Семья опытного таёжника, прекрасно знавшего эти места с детства, словно бесследно растворилась в чаще.
Известно, что всего в 100 километрах отсюда ранее находилось поселение секты Виссариона. После ареста «гуру» в 2020 году, его ученики разбрелись и затерялись в лесах.
Однако, по словам криминалиста Михаила Игнатова, в тайге семью могла подстерегать и другая опасность — браконьеры. От пуль «чёрных охотников» нередко гибнут не только редкие животные, но и случайные свидетели их преступлений.
Версия 1. Стали жертвой сектантов.
От турбазы «Геосфера», где отдыхали Усольцевы, до общины Виссариона по прямой чуть больше 100 километров. В масштабах сибирских лесов — не самое далекое расстояние.
Поэтому неслучайно, что криминалист Игнатов предположил, что семья Усольцевых могла стать жертвой сектантов.
«Если мы говорим о криминальной причине исчезновения семьи, то вполне можно допустить, что она угодила к сектантам, обитающим в тех краях, и над туристами были произведены ритуальные обряды», — отметил эксперт.
Игнатов не исключил, что и сам глава семьи Усольцевых в тайне мог состоять в секте, и что-то потом могло произойти, пойти не так.
«Для меня эта версия, с возможным ритуальным убийством, более приемлемая и правдоподобная. Здесь надо, конечно, оперативным путем искать места расположения этих сект, прочесывать местные деревни, поселения, какие-либо другие местности», — сказал Игнатов.
При этом он отмел версию, что в лесу может обитать маньяк, жертвой которого могли стать Усольцевы.
«Это уже из области сценариев некоторых телеканалов. Слабо верится, что в лесу живет такой психопат и убивает туристов, а тела потом закапывает», — сказал Игнатов.
Версия 2. Убили браконьеры.
Кроме того, криминалист оценил версию о том, что Усольцевых могли убить «черные охотники».
«В браконьерский криминальный след мало верится. Что Усольцевы могли увидеть такого, что браконьеры пошли на лишении жизни двух взрослых и ребенка? За отстрел краснокнижных животных предусмотрена ответственность, но не такая, как за убийство трех человек — пожизненное заключение», — сказал Игнатов.
При этом эксперт все же допустил, что один из членов семьи мог стать жертвой случайного выстрела, а других убрали как свидетелей.
Версия 3. Спланировали побег.
Могли ли Усольцевы спланировать свой побег через таинственное исчезновение в тайге? Криминалист считает, что исключать ничего нельзя.
«Подготовить пути отхода, скрыться со всей семьей, куда-то исчезнуть… Вполне возможно. Но для того, чтобы эта версия стала рабочей, нужны основания. Для начала здесь можно, например, исследовать бизнес главы семьи, пообщаться с его партнерами для понимания, были ли у него какие-то проблемы и весомые основания, чтобы скрыться, перейти где-то нелегально границу по чужим документам», — отметил Игнатов.
Если придерживаться версии побега, эксперт не исключил и того, что Усольцеву-старшему могли угрожать некие «криминальные элементы» из-за долгов, и таким образом мужчина решил обезопасить семью.
«Но опять же, чтобы выстраивать и рассматривать такую версию, нужно все досконально изучать», — сказал Игнатов.
Сергей Усольцев владеет заводом по производству лаков и красок, кроме того, он соучредитель частной школы иностранных языков. Партнер пропавшего мужчины Дмитрий Комаров утверждает, что бизнес процветает, и никаких проблем с ним нет.
При этом Усольцев вырос в краях, где пропал с женой и дочкой, и хорошо знает те места, поэтому мог ли он заблудиться — большой вопрос.
Версия 4. Убили из мести.
Криминалист также рассмотрел версию, что семья Усольцевых могла быть убита из мести из-за неудавшегося «психологического тренинга».
Как известно, Ирина Усольцева является практикующим психологом по отношениям, а также женским психологом. Ее знакомая Александра ранее, рассуждая о том, что могло произойти в лесу, не исключила криминала.
«Например, Ирина помогла клиентке, которая потом ушла от супруга, а мужчина решил отомстить психологу, уничтожив ее семью, так как посчитал, что она разрушила его… Что угодно могло произойти», — отметила женщина.
Игнатов назвал такую версию маловероятной и пояснил, почему.
«Здесь нужно смотреть, с какими проблемами к Усольцевой обращались женщины, и как она им помогла, как у них в дальнейшем наладилась жизнь, взаимоотношения с супругом. Но я бы не ставил эту версию основной, так как не верю, что недовольный муж смог бы отомстить, убив всю семью, из-за того, что кто-то настроил его жену на развод. В это очень слабо верится. Убить троих человек, в том числе и ребенка, совсем не просто. К тому же ведь это пожизненный срок», — пояснил криминалист.