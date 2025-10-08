Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар на мебельном складе в Екатеринбурге потушили

На тушение пожара на складе в Екатеринбурге потребовалось несколько часов.

Источник: МЧС

В ночь на 8 октября пожарным удалось потушить крупный пожар в промзоне Екатеринбурга. Огонь охватил 900 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание началось вечером 7 октября на складе, расположенном на улице Фронтовых бригад. Поступивший сигнал оперативно направил к месту происхождения пожара бригады спасателей.

Для борьбы с огнем было задействовано 12 единиц спецтехники и 30 пожарных. Благодаря их слаженным действиям удалось взять ситуацию под контроль. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало.