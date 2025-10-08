Пожар на мебельном складе в Екатеринбурге потушили

В ночь на 8 октября пожарным удалось потушить крупный пожар в промзоне Екатеринбурга. Огонь охватил 900 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Возгорание началось вечером 7 октября на складе, расположенном на улице Фронтовых бригад. Поступивший сигнал оперативно направил к месту происхождения пожара бригады спасателей.
Для борьбы с огнем было задействовано 12 единиц спецтехники и 30 пожарных. Благодаря их слаженным действиям удалось взять ситуацию под контроль. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало.