Дело бывшего экс-кадровика Минобороны о взятках направили в прокуратуру

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Уголовное дело бывшего главного кадровика Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна о взятках направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом следствия.
«Уголовное дело (Кузнецова и Мартиросяна) направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — сказал собеседник агентства.
По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021—2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей.
Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года.
Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020−2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
Кроме того, Генпрокуратура подала иск о конфискации имущества генерала и его семьи почти на 500 миллионов рублей. Ответчиками выступают также жена генерала Юлия Кузнецова и дочери Алиса Грузина и Регина Андрияненко.
Хамовнический суд Москвы в 10 октября начнет рассматривать заявление по существу.