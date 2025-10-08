Марочко рассказал, как Россия будет справляться с ракетами Tomahawk

«Если мы возьмем тактико-технические характеристики “Томагавков”, а скорее всего речь идет о первых модификациях, то это уже устаревшие системы. Так что, если даже украинские боевики начнут применять “Томагавки”, то эффективность данных боеприпасов будет крайне мала», — подчеркнул Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, российские силы уже сталкивались с такими боеприпасами в ходе операций в Сирии, и современные системы ПВО России способны нейтрализовать угрозу.