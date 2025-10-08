Марочко рассказал, как Россия будет справляться с ракетами Tomahawk

У ВС РФ есть опыт уничтожения похожих на «Томагавки» ракет.
Российские военнослужащие обладают опытом уничтожения ракет, аналогичных американским Tomahawk («Томагавк»). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, уточнив, что в случае начала применения этих ракет Киевом в зоне специальной военной операции (СВО) их эффективность будет крайне низкой.
«Если мы возьмем тактико-технические характеристики “Томагавков”, а скорее всего речь идет о первых модификациях, то это уже устаревшие системы. Так что, если даже украинские боевики начнут применять “Томагавки”, то эффективность данных боеприпасов будет крайне мала», — подчеркнул Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, российские силы уже сталкивались с такими боеприпасами в ходе операций в Сирии, и современные системы ПВО России способны нейтрализовать угрозу.
По оценке эксперта, возможное начало применения Киевом ракет Tomahawk станет новым этапом в конфликте. Он напомнил, что эти ракеты обладают большой дальностью — до 1,5 тысяч километров, а их боевые части могут быть оснащены различными типами зарядов, включая ядерные.
Марочко отметил, что российские системы ПВО способны своевременно обнаружить пуски, однако определить тип боевой части на ранней стадии невозможно. Тем не менее, он выразил уверенность, что у России есть необходимые средства реагирования на подобные угрозы.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что Киев может получить американские крылатые ракеты Tomahawk после переговоров с Трампом. Глава России в Владимир Путин в свою очередь отметил, что если Украина применит американские ракеты, это навредит отношениям России и США, ведь воспользоваться оружием ВСУ без американской помощи не смогут. Пресс-секретарь российского лидера возможные поставки назвал серьезной эскалацией конфликта и призвал дождаться официальных заявлений США по этому вопросу.