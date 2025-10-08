Два аэропорта РФ приостановили полёты

Аэропорты Нижнего Новгорода и Ставрополя временно прекратили работу. По информации представителя Росавиации Артема Кореняко, Стригино и Шпаковское не принимают и не выпускают самолеты.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель Росавиации в Telegram-канале.
По уточнениям Росавиации, ограничения введены для обеспечения безопасности авиационных операций. Ограничения на авиасообщение вводятся из-за угрозы атак дронов. Как следует из приложения МЧС, в Ставропольском крае тревогу объявили в 02:42 мск, а в Волгоградской области — в 00:04 мск 8 октября.
Однако аэропорт Тамбова вновь начал принимать и отправлять рейсы. Напомним, что его закрытие было объявлено представителем Росавиации в 22:50 7 октября.
Кроме этого, ночь 7 октября временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Волгограда и Калуги.