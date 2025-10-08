Два аэропорта РФ приостановили полёты

По уточнениям Росавиации, ограничения введены для обеспечения безопасности авиационных операций. Ограничения на авиасообщение вводятся из-за угрозы атак дронов. Как следует из приложения МЧС, в Ставропольском крае тревогу объявили в 02:42 мск, а в Волгоградской области — в 00:04 мск 8 октября.