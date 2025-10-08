На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,0

На востоке Тайваня, в уезде Хуалянь, утром было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Сейсмическое событие произошло в 07:52 по местному времени (02:52 мск), сообщили в Центральном метеорологическом управлении острова (CWA).
По информации ведомства, эпицентр подземных толчков находился примерно в семи километрах к западу от города Хуалянь — административного центра одноимённого уезда. Очаг землетрясения залегал на глубине около 6 километров.
На данный момент данных о разрушениях или пострадавших не поступало. Местные службы продолжают мониторинг ситуации и проверку инфраструктуры на наличие возможных повреждений.
Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,7 у побережья островного государства Вануату в Тихом океане.