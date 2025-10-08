Ричмонд
Стало известно, что у бойцов СВО похитили более ₽4 млн в аэропорту Шереметьево

Общая сумма ущерба по уголовному делу о хищении денежных средств у военнослужащих — участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево превысила четыре миллиона рублей. Данную информацию распространило агентство «ТАСС», ссылаясь на осведомлённые источники в правоохранительных структурах.

По предварительным оценкам, сумма ущерба еще не окончательна, при этом существует вероятность ее дальнейшего увеличения.

О пресечении деятельности организованной преступной группы, занимавшейся вымогательством в Шереметьево, стало известно в мае. Злоумышленники выбирали в качестве жертв военнослужащих Российской армии, предлагая им такси по initially приемлемым тарифам. Однако по завершении поездки сумма оплаты многократно возрастала — например, с двух тысяч до сорока или даже девяноста тысяч рублей. Расчет осуществлялся как посредством денежных переводов, так и через банковский терминал. В случае отказа платить пострадавшим угрожали физической расправой.

В преступную схему были вовлечены сотрудники патрульно-постовой службы линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево, а также таксисты, обманывавшие участников СВО. Сотрудники полиции содействовали таксистам в поиске потенциальных жертв. Другой сотрудник — оперуполномоченный аэропорта — впоследствии отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.

По данному уголовному делу было задержано около 30-ти человек, включая предполагаемого организатора преступного сообщества Алексея Кабочкина. Часть фигурантов заключила досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием.

