Общая сумма ущерба по уголовному делу о хищении денежных средств у военнослужащих — участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево превысила четыре миллиона рублей. Данную информацию распространило агентство «ТАСС», ссылаясь на осведомлённые источники в правоохранительных структурах.
По предварительным оценкам, сумма ущерба еще не окончательна, при этом существует вероятность ее дальнейшего увеличения.
О пресечении деятельности организованной преступной группы, занимавшейся вымогательством в Шереметьево, стало известно в мае. Злоумышленники выбирали в качестве жертв военнослужащих Российской армии, предлагая им такси по initially приемлемым тарифам. Однако по завершении поездки сумма оплаты многократно возрастала — например, с двух тысяч до сорока или даже девяноста тысяч рублей. Расчет осуществлялся как посредством денежных переводов, так и через банковский терминал. В случае отказа платить пострадавшим угрожали физической расправой.
В преступную схему были вовлечены сотрудники патрульно-постовой службы линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево, а также таксисты, обманывавшие участников СВО. Сотрудники полиции содействовали таксистам в поиске потенциальных жертв. Другой сотрудник — оперуполномоченный аэропорта — впоследствии отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.
По данному уголовному делу было задержано около 30-ти человек, включая предполагаемого организатора преступного сообщества Алексея Кабочкина. Часть фигурантов заключила досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием.
