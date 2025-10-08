Стало известно, что у бойцов СВО похитили более ₽4 млн в аэропорту Шереметьево

О пресечении деятельности организованной преступной группы, занимавшейся вымогательством в Шереметьево, стало известно в мае. Злоумышленники выбирали в качестве жертв военнослужащих Российской армии, предлагая им такси по initially приемлемым тарифам. Однако по завершении поездки сумма оплаты многократно возрастала — например, с двух тысяч до сорока или даже девяноста тысяч рублей. Расчет осуществлялся как посредством денежных переводов, так и через банковский терминал. В случае отказа платить пострадавшим угрожали физической расправой.