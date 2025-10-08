Арестованный за домогательства мужчина чуть не изнасиловал сотрудниц полиции

53-летний Колин Эр Чин Хо был задержан в июле 2025 года. В тот период он проживал в приюте для малоимущих. Мужчина последовал за уборщицей, занимавшейся чисткой кондиционеров, дождался, когда она спустится со стремянки, после чего подкрался сзади и совершил непристойные действия. Женщина закричала, на помощь прибежали ее коллеги, которые оттащили нарушителя и вызвали полицию.