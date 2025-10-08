Арестованный за домогательства мужчина чуть не изнасиловал сотрудниц полиции

Жителю Сингапура назначили два с половиной года лишения свободы за непристойные действия в отношении трех женщин. Об этом информирует издание Mothership.
53-летний Колин Эр Чин Хо был задержан в июле 2025 года. В тот период он проживал в приюте для малоимущих. Мужчина последовал за уборщицей, занимавшейся чисткой кондиционеров, дождался, когда она спустится со стремянки, после чего подкрался сзади и совершил непристойные действия. Женщина закричала, на помощь прибежали ее коллеги, которые оттащили нарушителя и вызвали полицию.
Однако на этом Хо не остановился. В дальнейшем он стал приставать к сотруднице полиции, даже будучи скованным наручниками. Женщине удалось избежать серьезных травм благодаря помощи коллеги, который пришел к ней на выручку.
Когда 3 июля мужчину доставили в суд, он вновь проявил агрессию — на этот раз в отношении сотрудницы изолятора. Несмотря на то что Хо оставался в наручниках, он попытался к ней приставать. Пострадавшую спасли судебные приставы, но она получила несколько синяков.
1 октября 2025 года обвиняемый признал вину по трем эпизодам оскорбления общественной нравственности, а также в умышленном причинении вреда здоровью. Суд приговорил его к двум с половиной годам заключения. Сообщается, что мужчину направляли на психиатрическую экспертизу, однако ее результаты не были обнародованы.
