В двух городах Башкирии зафиксированы случаи загрязнения воздуха. В Стерлитамаке и Салавате зафиксировали более 20 случаев превышения ПДК загрязняющих веществ за месяц.
По данным Башгидромета, в августе 2025 года в двух промышленных городах Башкирии зарегистрировали 29 и 24 случая превышения норм по формальдегиду и этилбензолу соответственно. Так, в Стерлитамаке зафиксированы превышения по формальдегиду, этилбензолу и изопропилбензолу. В Салавате основным загрязнителем стал этилбензол. Уровень загрязнения в этих городах оценивается как высокий.
Отметим, что в Уфе в последний месяц лета также наблюдалось 13 случаев превышения норм по пыли, оксиду углерода, хлориду водорода и изопропилбензолу. В Благовещенске и Туймазах в пробах превышений не зафиксировано.