В двух городах Башкирии зафиксированы случаи загрязнения воздуха

По данным Башгидромета, в августе 2025 года в двух промышленных городах Башкирии зарегистрировали 29 и 24 случая превышения норм по формальдегиду и этилбензолу соответственно. Так, в Стерлитамаке зафиксированы превышения по формальдегиду, этилбензолу и изопропилбензолу. В Салавате основным загрязнителем стал этилбензол. Уровень загрязнения в этих городах оценивается как высокий.