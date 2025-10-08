Выяснилось, сколько километров прошли добровольцы в поисках семьи Усольцевых

В ходе поисково-спасательной операции наземные группы обследовали 40 квадратных километров лесного массива и более 500 километров лесных маршрутов. Аэромобильные силы МЧС проверили около десяти квадратных километров территории, полицейские — 20, а добровольцы обследовали еще десять. Несмотря на масштабные усилия, поиски пока не принесли результатов.