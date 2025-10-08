Выяснилось, сколько километров прошли добровольцы в поисках семьи Усольцевых

Добровольцы, участвующие в поисках семьи Усольцевых в Партизанском районе Красноярского края, преодолели 515,5 километра лесных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
В ходе поисково-спасательной операции наземные группы обследовали 40 квадратных километров лесного массива и более 500 километров лесных маршрутов. Аэромобильные силы МЧС проверили около десяти квадратных километров территории, полицейские — 20, а добровольцы обследовали еще десять. Несмотря на масштабные усилия, поиски пока не принесли результатов.
По информации ведомства, 8 октября работы будут продолжены. Планируется осмотр всех подходов к скальным массивам Буратинка и Мальвинка.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в районе поисков днем ожидается около минус двух градусов, ночью температура может опуститься до минус 12-ти, возможен снег.
Напомним, 28 сентября супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в поход по урочищу Буратинка неподалеку от поселка Кутурчин и вскоре перестали выходить на связь.
Как уточняют правоохранительные органы, в предполагаемом районе их нахождения беспилотник зафиксировал двух медведей. При осмотре автомобиля семьи следователи не обнаружили туристического снаряжения. Установлено, что путешественники были одеты по-летнему.
По факту исчезновения семьи возбуждено уголовное дело. К расследованию подключились наиболее опытные следователи-криминалисты, а ход дела находится под контролем прокуратуры.
Читайте также: Названы неожиданные версии исчезновения семьи Усольцевых в красноярском лесу.