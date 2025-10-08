Раскрыты подробности шокирующего нападения львицы на ребенка

В Таиланде, в провинции Канчанабури, в сеть попала запись нападения молодой львицы на 11-летнего мальчика. Подробности инцидента опубликовало издание Viral Press.
Годовалая львица сбежала от своего владельца Париньи Паркпума. Мужчина в тот момент ремонтировал вольер и оставил животное на цепи, не заметив, что она оборвалась.
Позже ему позвонил сосед и сообщил о побеге хищницы, которая напала на ребенка. После этого Паркпум бросился на улицу и сумел поймать животное. Эти кадры попали на видео, распространившееся в интернете.
Пострадавшим оказался 11-летний Артит Нуангнуи. По его словам, львица неожиданно бросилась на него и повалила на землю. Ребенок притворился мертвым, понимая, что любое сопротивление может закончиться трагически.
Мальчика спас прохожий мужчина, который подбежал и ударил львицу по голове, заставив ее отпустить ребенка. Лишь после этого на место прибыл владелец животного и увел хищницу.
