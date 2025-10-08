Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области из-за обстрела пострадали три мирных жителя

Один из снарядов попал в частный жилой дом, который частично обрушился.

Источник: Аргументы и факты

В результате ракетного обстрела села Мощеное в Грайворонском округе Белгородской области пострадали три человека, включая ребёнка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

По словам главы области, снаряд попал в частный жилой дом, который частично обрушился. Пострадали двое взрослых и ребёнок, их доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Медики оперативно оказали пострадавшим первую помощь.

Гладков уточнил, что у женщины диагностированы минно-взрывная травма и множественные ушибы, у мужчины — осколочные ранения лица, а у ребёнка предварительно выявлена баротравма. После стабилизации состояния девочку направят в детскую областную клиническую больницу, а взрослых перевезут в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

Ранее в Липецке на улице Буденного были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата.