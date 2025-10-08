В Белгородской области из-за обстрела пострадали три мирных жителя

Гладков уточнил, что у женщины диагностированы минно-взрывная травма и множественные ушибы, у мужчины — осколочные ранения лица, а у ребёнка предварительно выявлена баротравма. После стабилизации состояния девочку направят в детскую областную клиническую больницу, а взрослых перевезут в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.