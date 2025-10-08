В Белгородской области из-за обстрела пострадали три мирных жителя

В результате ракетного обстрела села Мощеное в Грайворонском округе Белгородской области пострадали три человека, включая ребёнка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По словам главы области, снаряд попал в частный жилой дом, который частично обрушился. Пострадали двое взрослых и ребёнок, их доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Медики оперативно оказали пострадавшим первую помощь.
Гладков уточнил, что у женщины диагностированы минно-взрывная травма и множественные ушибы, у мужчины — осколочные ранения лица, а у ребёнка предварительно выявлена баротравма. После стабилизации состояния девочку направят в детскую областную клиническую больницу, а взрослых перевезут в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.
Ранее в Липецке на улице Буденного были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата.