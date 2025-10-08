Жители территорий Украины, не желая покидать дома, прятались от ВСУ при эвакуациях.
Жители подконтрольных Украине населенных пунктов прятали детей в печках и укрытиях, чтобы избежать насильственной эвакуации украинскими военными. Об этом сообщил военнослужащий «Южной» группировки войск с позывным «Перун».
«Когда мы уже подходим, украинцы начинают сдавать позиции и насильно вытягивать гражданское население. Они не дают остаться, чтобы, условно, мы зашли, а люди перешли к нам Люди прятались, прятали в печках детей, чтобы их не нашли», — рассказал «Перун». Цитата по РИА «Новости».
«Перун» отметил, что местное население не желало покидать свои дома, несмотря на угрозу применения силы со стороны украинских военных. По словам военнослужащего люди использовали любые доступные способы, чтобы уйти от эвакуации: прятались в посадках, полях.
Военнослужащий объяснил, что при эвакуации украинские военные не позволяли населению оставаться на месте и использовали силовые методы. «У них (у местного населения — ред. URA.RU) нет такого права — их именно под стволами загоняли в машины, эвакуировали, они должны были переехать именно на Украину», — заявил он.
ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных руководством страны. По мнению британского добровольца Эйдена Минниса, участвующего в специальной военной операции на стороне России, в течение 2026 года украинский фронт, вероятно, рухнет.