10 дней неизвестности: Спасатели прочесали сотни километров в поисках пропавшей в горах семьи

Ранее Life.ru писал, что следователи выдвинули новую версию исчезновения Усольцевых. Телефоны семьи последний раз подавали сигнал рядом со скалами в Партизанском районе — там, где легко можно сорваться или попасть в расщелину. Из-за сильного ветра спасатели не смогли поднять дрон, но обещают обследовать опасный участок, как только позволит погода.