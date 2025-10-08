В Европе украли почти 200 книг русских классиков

В 2024 году для расследования этой серии краж была создана международная следственная группа под эгидой Eurojust. По информации СМИ, к февралю 2025 года пять человек были признаны виновными в хищении произведений русских классиков на территории восьми стран Евросоюза. В ходе расследования выяснилось, что преступники использовали различные методы, включая извлечение магнитных меток из книг или просто не возвращали редкие издания в библиотеки.