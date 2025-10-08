В Узбекистане задержали «кураторшу» поставок опия из Таджикистана и Кыргызстана

Курировала эти поставки в нашей стране 28-летняя женщина. Она и двое её сообщников 36 и 51 года были задержаны в Дангаринском районе Ферганской области при попытке изъятия опия из тайника. Наркотики находились в четырёх полиэтиленовых свёртках, которые были закопаны в поле у обочины автомагистрали «Коканд — Ташкент». Общий вес изъятого опия составил 4 кг.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что задержанная женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 246 (контрабанда) и части пятой статьи 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта) Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.
В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных членов преступной группы.