В Узбекистане задержали «кураторшу» поставок опия из Таджикистана и Кыргызстана

Курировала эти поставки в нашей стране 28-летняя женщина. Она и двое её сообщников 36 и 51 года были задержаны в Дангаринском районе Ферганской области при попытке изъятия опия из тайника. Наркотики находились в четырёх полиэтиленовых свёртках, которые были закопаны в поле у обочины автомагистрали «Коканд — Ташкент». Общий вес изъятого опия составил 4 кг.