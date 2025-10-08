В двух районах Ростовской области отразили атаку беспилотников

В Ростовской области силы ПВО успешно отразили атаку беспилотников над Каменским и Сальским районами. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО была успешно отражена ночная атака вражеских беспилотников, которые были уничтожены и перехвачены в Каменском и Сальском районах. На территории предприятия в Сальском районе произошло возгорание травы. Пожар, охвативший площадь в 100 квадратных метров, был быстро потушен. В результате инцидента никто не пострадал», — отметил он.
Накануне российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 184 украинских беспилотных летательных аппарата на территории страны.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше