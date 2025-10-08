В двух районах Ростовской области отразили атаку беспилотников

«Силами ПВО была успешно отражена ночная атака вражеских беспилотников, которые были уничтожены и перехвачены в Каменском и Сальском районах. На территории предприятия в Сальском районе произошло возгорание травы. Пожар, охвативший площадь в 100 квадратных метров, был быстро потушен. В результате инцидента никто не пострадал», — отметил он.