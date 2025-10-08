Ричмонд
В двух районах Ростовской области отразили атаку беспилотников

Произошло возгорание травы в Сальском районе, пожар потушен.

Источник: Аргументы и факты

В Ростовской области силы ПВО успешно отразили атаку беспилотников над Каменским и Сальским районами. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО была успешно отражена ночная атака вражеских беспилотников, которые были уничтожены и перехвачены в Каменском и Сальском районах. На территории предприятия в Сальском районе произошло возгорание травы. Пожар, охвативший площадь в 100 квадратных метров, был быстро потушен. В результате инцидента никто не пострадал», — отметил он.

Накануне российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 184 украинских беспилотных летательных аппарата на территории страны.

